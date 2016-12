Barça : Le beau geste du club pour Chapecoense

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi avoir invité le club de Chapecoense à disputer le trophée Joan Gamper en août prochain. Seul trois joueurs ont survécu au terrible crash la semaine dernière lorsqu’ils se rendaient en Colombie disputer la finale de Copa Sudamericana.

L’entité catalane tiens à «contribuer à la reconstruction institutionnelle et sportive du club, et l’aider à récupérer le niveau de compétition qu’il avait», selon le communiqué publié. La principale idée de la rencontre serait de rendre hommage non seulement au fondateur du Barça mais également aux nombreuses victimes de l’accident.