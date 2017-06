Barça : La prolongation de Messi fixée

Messi va se marier avec Antonella Roccuzzo la femme de sa vie dans quelques jours. Après, l’attaquant du FC Barcelone se préoccupera de ses affaires professionnels, dont notamment sa prolongation, et dire à son tour “oui” au Barça.

Selon Sport, la prolongation de l’international argentin aura lieu entre le 12 et le 19 juillet, c’est à dire après les vacances et lors du retour des joueurs à l’entraînement. La deuxième option serait un peu plus tard, avant que les matchs officiels ne débutent et après la tournée américaine, le 29 juillet. Quoi qu’il en soit, Messi devrait signer sa prolongation ce mois-ci jusqu’en 2022.