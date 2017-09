Barça : La piste Coutinho est définitivement écartée !

Le feuilleton Coutinho touche à sa fin ! Selon Sport, le média catalan a informé que le FC Barcelone a complètement abandonné le transfert du joueur brésilien suite à un énième refus de Liverpool !

Après la dernière offre transmise à l’équipe de Jurgen Klopp, le club anglais n’a finalement pas voulu vendre son joueur et a maintenu son “NON”. Le milieu offensif des Reds avait pourtant fait part de son envie de rejoindre le club blaugrana pour remplacer Neymar mais restera bel et bien un joueur de Liverpool cette saison. A seulement quelques heures de la clôture du mercato estival en Espagne (00h00), le club devra accélérer les négociations et très vite.