Barça : La peine de Messi substituée contre une amende

Le Procureur a accepté de substitué pour une amende de 255 000 euros, la condamnation de 21 mois de prison que le tribunal de Barcelone avait imposé à Lionel Messi le 24 mai dernier. L’attaquant du FC Barcelone avait été accusé d’avoir fraudé la somme de 4,1 millions d’euros.

Selon EFE, le bureau du procureur s’est montré favorable à la suspension de la peine de Messi et son père lors d’un écrit présenté à la huitième audience de Barcelone qui les avaient condamné à 21 et 15 mois de prison respectivement pour fraude fiscale entre 2007 et 2009. Ainsi, le casier du joueur du FC Barcelone restera vierge et n’aura qu’une simple amende à payer.