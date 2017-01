Barça : La liste des convoqués face à l’Athletic Bilbao

Luis Enrique a donné la liste des 18 joueurs qui voyageront à Bilbao pour disputer les huitièmes de finales aller de Copa del Rey. Messi, Suarez et Neymar sont tous les trois de retour, après avoir passés leurs vacances en Amérique du Sud. Les deux joueurs qui ont été écartés sont Denis Suarez et Aleix Vidal alors que Cillessen et Mathieu sont toujours blessés.

Les convoqués : Ter Stegen, Masip,Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Umtiti, Alba ,Digne, Busquets, Iniesta, Rakitic, André Gomes, Rafinha ; y Messi, Luis Suárez, Neymar, Arda et Alcácer