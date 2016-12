Barça : La liste des convoqués contre Hercules

Luis Enrique a dévoilé sa liste des 16 joueurs convoqués ce mercredi pour le match retour de Copa del Rey contre Hercules qui se disputera au Camp Nou (22h). Comme annoncé un peu plus tôt, le technicien catalan a laissé partir Piqué ainsi que le trio de la MSN en vacances juste après le derby contre l’Espanyol (4-1), dimanche soir. Le gardien de but allemand Marc-André Ter Stegen en figure pas sur la liste non plus.

La liste des convoqués: Cillessen, Masip, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Arda, Iniesta, Rafinha, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal et Umtiti.