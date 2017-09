Barça : La curieuse conversation entre Messi et Maffeo

Après que le Barça se soit imposé 3-0 à Gérone samedi soir, Maffeo a confié sa fameuse conversation avec Messi sur le terrain.

“Il m’ a posé quelques questions. Si j’étais prêté par City et quel âge j’avais. Mais très bien, de manière sympa et cool”, a déclaré le joueur défenseur de Gérone, en zone mixte après le match.“Je devais marquer Leo, être avec lui afin qu’il ne touche pas le ballon. C’est difficile, non seulement du point de vue du football, mais aussi psychologiquement. J’apprécie la confiance que le coach m’a accordée”, a t-il révélé. Lorsque la question lui a été posé de pourquoi il n’avait pas récupéré le maillot du numéro dix en fin de rencontre, le joueur de 20 ans a expliqué: “Un de mes amis voulait celui de Ter Stegen, et je l’ai demandé au portier. Messi est le meilleur du monde, mais les amis sont avant tout”.