Barça : La condamnation de Messi confirmée

La Cour suprême espagnole a donné son verdict et a annoncé ce mercredi avoir rejeté le recours déposé par Messi. La condamnation de l’attaquant du FC Barcelone est donc maintenue.

Les faits remontent à juillet 2016, lorsque le tribunal de Barcelone condamne la star argentine et son père à 21 mois de prison ainsi qu’une amende de 3,7 millions pour avoir fraudé le fisc à hauteur de 4,16 millions liés aux droit à l’images de la Pulga entre la période 2007 et 2009. En Espagne, lorsque la peine est inférieur à deux ans, elle est considérée comme du sursis. Le quintuple ballon d’Or et son paternel n’effectueront donc pas de peine de prison.