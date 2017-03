Barça : La célébration de Messi avec les supporters

Le processus de Remontada qui avait été mis en marche depuis plusieurs jours, a finalement eu lieu. Le FC Barcelone a rattrapé le score concédé à l’aller de 4-0, miraculeusement au Camp Nou (6-1).

Sergi Roberto a été le protagoniste de cette rencontre en ayant inscrit le dernier but à la 96ème (6-1), provoquant l’a joie de tous, notamment celle de Messi qui n’est pas allé célébré ce but avec ses coéquipiers curieusement. L’attaquant argentin a préféré courir en direction des tribunes afin de partager son immense joie et son amour envers le public catalan. Une image impressionnante !