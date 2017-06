Barça : Jordi Alba “Avec Valverde, ça ira mieux”

Le défenseur du FC Barcelone Jordi Alba, a présenté vendredi à L’Hospitaket la cinquième édition de son campus de football, l’été prochain et qui aura lieu du 26 juin au 16 juillet. L’international espagnol en a profité pour répondre aux questions des médias afin de savoir comment il se sentait depuis l’arrivée du nouveau coach, Ernesto Valverde.

“Avec Valverde ça ira mieux, j’en suis sûr”, a déclaré le latéral gauche. “Je n’ai pas eu les minutes que je voulais mais j’espère que ce sera mieux et hâte de commencer cette nouvelle étape. Luis Enrique était très bien et avec Valverde, je suis convaincu que nous allons être très bien aussi. On m’a dit beaucoup de bien de lui, de son facteur humain, j’ai parlé avec Aduriz et des autres”, a expliqué Jordi Alba. Le joueur blaugrana s’est montré confiant et très heureux d’entamer la saison prochaine, suite à son poste instagram avec la photo du Centre sportif Johan Gamper accompagnée de cette légende : “Être ou ne pas être, telle est la question !! Le meilleur club du monde !! Fière d’être un culé”.