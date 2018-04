Barça : Iniesta pourrait être offert à… Paris

Lorsqu’Iniesta a soulevé la Coupe du Roi seul en tribunes le week-end dernier, ses larmes ont émus tous les supporters, mais a ébranlé également tout le monde du football. En effet, l’international espagnol est sur le départ, et devrait quitter le FC Barcelone en fin de saison.

La légende blaugrana devrait atterrir en Chine, à Chongqinq plus précisément. Le milieu de terrain devrait toucher là-bas, un gros pactole de 37 millions d’euros par saison. Pour l’heure, la saison n’est pas terminée et Iniesta n’a rien communiqué au sujet de sa prochaine destination. Récemment, une autre information a été donnée par le quotidien espagnol AS. Manchester City et le Paris Saint-Germain souhaiteraient recruter le joueur à tout prix d’autant que le club parisien a signé dernièrement un partenariat avec un groupe chinois qui pourrait permettre de prêter ce dernier. Une information qui fait l’effet d’une bombe.