Barça : Iniesta pourrait être disponible au match retour face à l’Atlético

Le FC Barcelone peut être soulagé. Andres Iniesta qui était blessé depuis quelques jours sera de retour lors de la demi-finale retour de Copa del Rey contre l’Atlético Madrid au Camp Nou.

Le capitaine du Barça souffrait d’une blessure au mollet gauche, contractée contre la Real Sociedad en quart de finale de Coupe du Roi depuis une dizaine de jours. Sa récupération s’est accélérée et le milieu de terrain sera disponible plus tôt que prévu. Iniesta ne disputera pas le match aller de ce soir à Calderon, afin d’être en forme mardi prochain et ne pas prendre de risques. S’il y a un risque, Luis Enrique s’appuiera sur l’international espagnol le 14 février lors des huit§mes de finales aller de Ligue des Champions contre le PSG. Busquets est quant à lui toujours blessé.