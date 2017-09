Barça : Iniesta ne confirme pas sa prolongation

Le capitaine du FC Barcelone André Iniesta n’a toujours pas confirmé sa prolongation au club. Lors de son arrivé à l’aéroport d’El Prat en provenance de Liechtenstein où il a disputé mardi dernier le match de qualification pour le Mondial 2018 en Russie, plusieurs médias étaient présents pour le questionner à ce sujet. L’un des journalistes lui à posé cette question :

“Peux-tu conformer l’accord de principe de prolongation annoncé par Bartomeu ?”. Le milieu de terrain a répondu d’un “Non” catégorique sans hésitations et sans ajouter un mot de plus aux médias. Les tensions sont bien présentes à Barcelone entre les joueurs et la direction comme le faisait remarquer Neymar après son départ..