Le milieu de terrain n’a pas été convoqué pour la rencontre contre l’Athletic samedi et sera écarté mardi prochain pour le match de Ligue des Champions face à l’Olympiakos à Athènes. Au jour d’aujourd’hui, aucune précision n’est donnée quant à son retour et sa présence pour le match de la semaine d’après face à Séville au Camp Nou est incertaine. De plus, Valverde devra faire sans Iniesta blessé et Piqué sanctionné, deux cadres. Ce sera l’occasion pour que Paulinho dispose de plus de temps de jeu.