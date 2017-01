Barça : Iniesta et Busquets incertains face à l’Atlético

Le FC Barcelone a été tenu en échec le week-end dernier à Benito Villamarin face au Betis (1-1). Un faux pas juste avant de disputer la demi-finale aller mercredi de Copa del Rey contre l’Atlético Madrid à Vicente Calderon.

Le Barça est toujours amputé de ses deux milieux de terrain Andres Iniesta et Sergio Busquets qui sont toujours en plein récupération de leurs blessures et devront être présents pour le retour au Camp Nou. Le technicien catalan a dirigé ce lundi une session de récupération après ce faux pas avec Messi, Suarez, Arda Turan et Lucas Digne qui ont réalisé un travail spécifique, après leur titularisation dimanche. Rafinha lui, n’a toujours pas reçu l’accord médical et Luis Enrique devrait faire appel aux joueurs de la réserve Mujica, Marlon, Carbonell ainsi que Abeledo.