Barça : Iniesta de retour pour le Clasico ?

Andres Iniesta devrait être de retour plus tôt que prévu. Selon le quotidien Marca, le milieu de terrain espagnol continue son travail de récupération de manière intense, avec pour objectif de disputer le Clasico le 3 décembre prochain au Camp Nou.

Après avoir été touché au genou droit contre Valence le 21 octobre dernier, le joueur devait être écarté des terrains pendant près de deux mois au minimum. Aujourd’hui, le milieu blaugrana tape dans le cuir, réalise plusieurs exercices sans difficultés et semble récupérer plus rapidement.“La récupération d’Iniesta avance plus vite que prévue, sauf imprévu, il sera prêt pour le Clasico”, avait déclaré Luis Enrique aux médias espagnols il y a quelques jours.