Barça : Iniesta de retour, Arda Turan malade..

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone ce vendredi matin. Andres Iniesta s’est entraîné avec le groupe à la Ciutat Esportuva de Sant Joan Despo, avec en ligne de mire son retour dimanche, contre la Real Sociedad pour le compte de la douzième journée de Liga. Si les blaugranas récupèrent leur élément clé, ils en perdent un autre.

Arda Turan ne s’est pas entraîné suite à une grippe. Son retour et sa disponibilité dépendra de son évolution lors des prochaines heures a informé le club par le biais d’un communiqué officiel. Selon Mundo Deportivo, Aleix Vidal ne s’est pas entraîné pour des raisons personnelles non connues. Par ailleurs, Marlon, Moisés, Mujica, Aleñá et Paik, des joueurs de la réserve étaient présents avec le groupe.