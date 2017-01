Barça : Iniesta confirme les négociations pour sa prolongation

Une bonne nouvelle pour les fans du FC Barcelone avant de démarrer la nouvelle année ! Andres Iniesta a confirmé ce samedi l’entame de négociations avec le FC Barcelone, alors que son contrat s’achève en juin 2018.

“Nous avons parlé mais pou l’instant il me reste un an et demi de contrat et j’étais tranquille.Il est logique de le faire le plus vite possible. Je n’ai jamais eu de problèmes avec le club et les choses ont toujours été claires. Nous faisons cela de manière discrète pour ce qui se passe et me rendent optimistes pour le futur”, a déclaré le capitaine du club catalan.