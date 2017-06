Barça : Hommage pour les héros de Wembley 92

Un sacré voyage dans le temps a eu lieu samedi soir au Camp Nou. Une nuit spéciale organisée pour commémorer le match des héros de Wembley 92. Différents événements ont été mis en place le mois dernier pour célébrer le 25ème anniversaire de la première Ligue des Champions du Barça.

A l’occasion, un match a eu lieu contre les vétérans de Benfica et une fan zone a été installée aux alentours du stade. Chaque joueur a été annoncé avant de faire leur entrée dans la pelouse, sous une grande ovation du public. Un public qui n’a pas été très présent puisque seulement 28 000 personnes étaient venu assister à ce grand évènement. Le nom de Johan Cruyff, était inscrit sur un grand écran et un hommage lui a été rendu. La Dream Team était réunie le temps d’une soirée avec la présence de Koeman, Guardiola, Serna ou encore Stoichkov. Le FC Barcelone avait remporté son premier titre lors de l’année 92 en triomphant des italiens de la Sampdoria (0-1) en prolongation sur un but de Koeman (112e).

Le 11 de départ du Barça : Angoy, Koeman, Bakero, Stoichkov, Amor, Juan Carlos, Nadal et Goikoetxea