Barça : Gérard Piqué au coeur d’une nouvelle polémique

Gérard Piqué n’arrive décidément jamais à tenir sa langue dans sa poche. Cette fois-ci, le défenseur du FC Barcelone s’est attaqué à sa cible favorite, le Real Madrid. Après la victoire de l’Espagne contre la France (0-2), à Saint-Denis, le joueur a lancé un pique à Raul qui avait déclaré il y a quelques temps que travailler un jour au FC Barcelone ne le dérangerait en aucun cas et s’en est attaqué à l’entité merengue.

“Je ne travaillerais jamais pour le Real Madrid. Je l’ai dit plusieurs fois, je n’aime pas ses valeurs. Les joueurs qui y sont, je les apprécie, certains sont mes amis, mais ce que je n’aime pas au Real Madrid c’est voir les gens qu’ils fréquentent sa tribune présidentielle et comment ils tirent les ficelles dans ce pays. C’est la seule chose qui me gêne. La personne qui a accusé Messi et Neymar a eu comme par hasard, une attitude différente avec Cristiano Ronaldo (Note: l’avocate générale Marta Silva de la Puerta -ex membre du conseil d’administration du Real Madrid- soupçonnée à Barcelone d’avoir orienté en sous-main les dossiers judiciaires à charge vs les deux joueurs du Barça). Elle était dans la tribune présidentielle du Bernabéu aux côtés de Florentino Perez. Voilà comment ça marche dans ce pays depuis toujours”, a expliqué Piqué.