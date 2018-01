Barça : Feu vert médical pour Dembélé

Le footballeur du FC Barcelone Ousmane Dembélé, a reçu ce mardi l’accord médical après s’être remis de sa blessure au biceps fémoral.

L’attaquant français s’était blessé le 16 septembre contre Getafe et avait dû être remplacé. L’international français avait effectué le jour d’après des tests qui lui avaient révélé une déchirure du tendon au biceps fémoral de la jambe gauche. Opéré en Finlande avec succès, Dembélé a été absent pendant près de trois mois et demi. Aujourd’hui, l’attaquant a enfin reçu l’accord médical et reste à disposition d’Ernesto Valverde. L’occasion de disputer quelques minutes lors du Celta – FC Barcelone en Copa del Rey qui se disputera jeudi prochain à Balaídos. Une bonne nouvelle pour les Blaugranas.