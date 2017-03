Barça : Ernesto Valverde pour succéder à Luis Enrique ?

Le technicien du FC Barcelone Luis Enrique, a confirmé mercredi soir en conférence de presse son départ du club catalan en fin de saison, après trois années de bons et loyaux services.

Pour lui succéder, la direction blaugrana a quelques pistes, dont le nom d’Ernesto Valverde qui est le grand favori. L’actuel entraîneur de l’Athletic Bilbao sera libre en fin de saison et pourrait être le successeur de Luis Enrique qui ne renouvellera pas son contrat. De plus, c’est un ancien de la “maison” puisque ce dernier y a évolué quelques années plus tôt en tant que joueur du Barça en compagnie de l’actuel directeur sportif Robert Fernandez.

D’autre noms sont également cités dans la presse espagnole tels que ceux de : Sampaoli, Koeman, Blanc, Óscar García, Eusebio, Frank de Boer ou Pochettino.