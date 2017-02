Barça : Deux matchs de sanction pour Suarez

Expulsé face à l’Atlético Madrid mardi soir, Luis Suarez ne disputera pas la finale de Copa del Rey le 27 mai prochain face à Alavés. La sanction est tombée pour l’attaquant du FC Barcelone qui a écopé de deux matchs de suspension par le comité de compétition de la fédération espagnole (RFEF).

L’entité espagnole justifie la sanction de l’Uruguayen d’un match pour avoir été expulsé et un second pour ne pas avoir regagné le vestiaire juste après avoir été sanctionné. Son coéquipier Sergio Busquets s’est vu lui, annuler son deuxième carton jaune lors de la même rencontre, pour avoir dégagé un ballon du terrain, alors qu’il y en avait deux. Les Catalans vont une nouvelle fois faire appel pour la sanction de Suarez estimant que le second carton jaune est injuste.