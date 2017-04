Barça : Deulofeu reviendra la saison prochaine

Robert Fernandez a confirmé après la victoire du FC Barcelone face à la Real Sociedad qu’il compte récupérer Gerard Deulofeu en fin de saison au prix de 12 millions d’euros selon Mundo Deportivo.

Le directeur blaugrana a affirmé sans aucun doute que l’attaquant de 23 ans “est fait pour jouer au Barça”. Le jeune espagnol a récupéré sa meilleure version depuis son prêt au Milan AC l’hiver dernier. Prêté par Everton, Deulofeu ne s’est pas vraiment acclimaté à la Premier League et a déjà disputé douze matchs en série A ainsi qu’en Copa. En plus de son bon rendement, l’attaquant milanais est en grande forme, notamment avec la sélection espagnole où il a écrit un doublé contre Israël il y a quelques jours. Arrivé à Everton en 2014 pour un montant de six millions d’euros à 19 ans, l’attaquant formé à la Masia dispose d’une option d’achat qui peut être levée jusqu’à fin juin par le Barça.