Gerard Deulofeu sera de retour en Premier League pour la deuxième partie de saison. Le milieu de terrain offensif du FC Barcelone rejoindra Warford sous la forme d’un prêt pour les cinq prochains mois. En manque de temps de jeu, l’international espagnol n’a disputé que dix matchs en Liga.

[BREAKING NEWS] @gerardeulofeu moves on loan to Watford until the end of the season. More info👇 https://t.co/o0GudNtNDg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 janvier 2018