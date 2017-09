Barça : Des surprises dans la convocation

Pour le match contre Eibar mardi soir au Camp Nou (22 heures), Ernesto Valverde a dévoilé la liste des convoqués avec des nouveautés et surprises. Aleix Vidal, Vermaelen et Digne ont signé leur retour dans la liste après avoir été écartés à plusieurs reprises pour “décision technique”. Les rotations affectent ainsi Umtiti et André Gomes alors que Dembélé est blessé pou plusieurs mois. Le défenseur français a été laissé au repos alors que le portugais à disputé uniquement 20 minutes lors des cinq matchs.

La lista complète: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Aleix Vidal et Vermaelen.