Barça : Des pistes pour remplacer Digne

Selon BeIN SPORTS, le FC Barcelone ne compterait plus sur la présence de Lucas Digne et trouverait déjà son remplaçant pour l’été prochain au poste de latéral gauche.

L’international français aurait été jugé un peu trop juste par l’ensemble du staff et ces derniers auraient déjà plusieurs pistes pour trouver la doublure de Jordi Alba. Le nom de David Alaba serait en haut de la liste, mais le Bayern Munich ne devrait pas le lâcher si facilement. Les deux autres noms qui circulent sont celui de Marcos Alonso (Chelsea) et José Luis Gaya, l’étoile montante de Valence qui demeurent plus accessibles mais il faudra sortir le chéquier.