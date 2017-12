Barça : Des offres en Espagne et en Angleterre pour Arda Turan

Le futur d’Arda Turan semble bien loin de Barcelone selon Marca. Le représentant du milieu de terrain turc aurait assuré que le joueur a reçu des offres et pourrait connaître sa nouvelle équipe dans une quinzaine de jours.

“Il y a des équipes qui veulent Arda. Nous avons reçu des offres d’Angleterre, en Espagne, et en Italie. D’ici quinze jours, la situation sera clarifiée. Nous avons deux options très claires, et l’une d’entre elles souhaiterait un prêt, et la seconde un transfert sec”, a confirmé Bulut à la presse turque.