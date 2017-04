Barça : Des nouveautés dans la liste de Luis Enrique

La principale nouveauté est l’absence de Messi qui doit accomplir son match de suspension, pour accumulation de carton jaune. Arda Turan et Aleix Vidal sont les blessés, dont le latéral espagnol qui est forfait pour cette saison. De plus, Gérard Piqué ne sera pas présent non plus après avoir demandé la permission d’un jour de repos supplémentaire. Concernant les convoqués, le jeune milieu de terrain de La Masia Carles Aleña a été convoqué. A noter que le défenseur français Jeremy Mathieu, a reçu l’accord médical mais n’est pas du voyage.