Barça : Dembélé “Je veux tout gagner !”

Ousmane Dembélé a réalisé son rêve de jouer au FC Barcelone après être arrivé au club cet été. L’attaquant français n’a pas eu un parcours facile pour en arriver là. Mais à 20 ans, le jeune joueur veut prouver son potentiel et démontrer sa valeur footballistique sur le terrain. Ce dernier s’est livré lors d’une interview accordée au média catalan Mundo Deportivo.

Tu es arrivé pour remplacer Neymar et tu as dit qu’il ne fallait pas te comparer. Tu penses que ton jeu est similaire à lui ?

Non je ne pense pas. Neymar est un grand joueur et moi j’essaye de m’améliorer, jouer comme je sais faire avec mes meilleurs qualités. J’aime dribler et donner la passe décisive à mes coéquipiers.

Avec Dortmund tu as gagné la Copa mais il te manque de grands titres. Qu’est ce qui te fait rêver?

Je n’ai pas spécialement en tête mais j’espère pouvoir tout gagner. Le Barça est un grand club et je veux gagner la Liga et la Champions. Ce serait magnifique.

Les semaines qui ont précédé ta signature au Barça, tu as parlé avec Umtiti ou Digne?

Oui, j’ai beaucoup parlé avec Samuel au téléphone et m’a dit “j’espère que tu pourras venir au Barça, je veux vraiment que tu viennes”. C’est un grand ami nous parlons souvent depuis de nombreuses années.

Tu préfères jouer à droite ou à gauche ?

C’est la même chose pour moi. A Rennes je jouais sur le côté gauche mais aussi sur le côté droit et de temps en temps au centre. A Dortmund c’était pareil, j’alternais sur les côtés. Je n’ai pas de soucis avec le poste que j’occuperai.

Es-tu prêt pour débuter contre l’Espanyol?

Je ne sais pas. C’est l’entraîneur qui décide de ça. Je dois d’abord prendre le rythme. ça fait deux semaines que je n’ai pas touché le ballon et que je ne me suis pas entraîné avec le groupe.

Qu’est ce qu’il manque pour améliorer toujours ton jeu?

Je dois marquer plus de buts. J’aime bien donner des passes mais j’aimerais devenir un meilleur joueur dans tous les aspects. Si je marque des buts, je le serai.

Tu as visité le Musée du Camp Non la semaine passée et tu t’es photographié avec les 5 ballons d’Or de Messi. Thomas Tuchel le voit comme un candidat, c’est ton rêve de le gagner un jour?

Ce n’est pas mon rêve ni mon objectif. Ce que je veux, c’est être ici avec les meilleurs joueurs du monde. Ils sont au Barça et c’est pour ça que je suis venu. Pour conquérir tous les titres et pour pouvoir aller au Mondial de Russie avec la France la saison prochaine. Le gagner est mon autre grand rêve.