Barça : Dembélé, Coutinho et Martinez auraient donné leur accord

“Triple OK”. C’est ce qu’à titré le quodien Sport ce samedi dans sa Une. Ousmane Dembélé, Inigo Martinez et Coutinho auraient donné leur accord pour rejoindre le FC Barcelone, et ne manquerait uniquement celui des clubs pour finaliser l’opération.

Les deux attaquants et le défenseur central seraient les prochaines alternatives, après l’énorme somme récupérée du Barça pour les transfert de Neymar. Le milieu offensif de Liverpool est plus compliqué à recruter puisque Liverpool demande plus de 100 millions d’euros pour laisser son joueur s’en aller. Pour l’international français, c’est le même cas et reste même l’une des priorité du club. Quant à Inigo Martinez c’est Ernesto Valverde qui veut en faire son défenseur titulaire.