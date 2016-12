Barça : Découvrez le maillot de la saison 2017/18

Le quotidien catalan Sport a révélé sur son site web le design des trois prochains maillots du FC Barcelone pour la saison 2017/18.

Les premières images de l’équipement que porteront les joueurs blaugranas ont déjà été dévoilés la presse catalane. Le nouveau Sponsor japonais Rakuten apparaîtra au milieu pour succéder à celui de Qatar Airways.

Concernant les couleurs, ces dernières restent assez classiques pour le maillot domicile avec une rayure rouge qui sera plus large que celles sur les côtés. Celui de l’extérieur sera de couleur bleu ciel, un air de déjà vu. Par ailleurs, le third sera apportera une nouveauté et se distinguera avec une couleur rouge unie.