Barça : Dani Alves dézingue Bartomeu

Dani Alves n’a toujours pas sa langue dans sa poche ! Après avoir quitté la Juventus récemment, l’arrière droit libre a traité le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu de “menteur” sur les réseaux sociaux.

“Mensonge !”, c’est ce que le défenseur brésilien a posté sur son compte Twitter avec un lien qui conduit aux déclarations de Bartomeu : “Dani n’a aucun problème avec la direction. Nous savons exactement quel était le problème, qui est très personnel et non sportif”, a t-il déclaré lors d’une interview récemment. “Dani est très sympathique, direct et l’appréciait. Il est parti pour des raisons personnelles”. Des déclarations qui seraient fausses selon l’ancien blaugrana, qui traite son ancien président de menteur.