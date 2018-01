Barça : Coutinho présenté à 13 heures au Camp Nou

Le FC Barcelone présentera sa nouvelle recrue, Philippe Coutinho, ce lundi 8 janvier au Camp Nou. L’attaquant de Liverpool aura une journée assez chargée avec pour commencer la traditionnelle visite médicale qui se déroulera à la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despi et à l’hôpital de Barcelone.

Plus tard, Coutinho sera présenté au stade devant les supporters et les médias mais avant, le joueur signera son contrat (jusqu’en 2023), avec le président Bartomeu. Dimanche soir, ce dernier avait effectué sa toute première photo devant les couleurs du Barça à l’Auditori 1899 et non à l’extérieur pour des raisons météorologiques. Enfin, vers les coups de 14 heures, le Brésilien comparaîtra devant les médias et se soumettra aux questions de ces derniers lors de la conférence de presse de présentation.