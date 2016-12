Barça : Cillessen forfait pour la Copa del Rey

Jasper Cillessen est de retour à Barcelone pour rejoindre le groupe au centre d’entraînement. Cependant, le club catalan a communiqué que le joueur hollandais est revenu blessé.

Le gardien de but a contracté la blessure pendant les vacances et sera absent pour une durée de trois semaines. Ce dernier manquera ainsi les huitièmes de finales aller et retour contre l’Athletic Bilbao (15 et 11 février). Un coup dur pour le portier puisque c’est la seule compétition où il peut disposer des minutes de jeu