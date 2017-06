Barça : Arsenal accélère la signature d’Arda Turan

A l’heure actuelle, le futur d’Arda Turan demeure toujours incertain, voir très compliqué au FC Barcelone la saison prochaine.

Arsenal est l’équipe la plus intéressée par le profil du milieu de terrain et pourrait bien convaincre ce dernier de les rejoindre. La formation anglaise est disposée à débourser la somme de 20 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international turc. Une somme relativement considérable et qui pourrait convaincre la direction catalane de se séparer rapidement de son joueur. Il ne manquera plus que l’accord de Turan, lui, qui avait déclaré vouloir poursuivre au Barça, quelques semaines plus tôt…