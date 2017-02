Barça : Arrivée des joueurs à Paris

L’avion du FC Barcelone est arrivé ce lundi matin à Paris, la du match de huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG. Les blaugranas ont voyagé dans un vol privé qui a décollé à 10h30 de l’aéroport de Barcelona- El Prat, pour atterrir ) 12h15 à Charles de Gaulle.

Luis Enrique a convoqué 21 joueurs, dont Alena et Nili qui font partie de la réserve. Ces derniers logeront à l’Hotel Molitor situé à quelques mètres du Parc des Princes et dès 18h15, le technicien asturien donnera sa conférence de presse, accompagné d’André Gomes.

✈️ Paris awaits!!! The squad on the way to France for #PSGFCB pic.twitter.com/leB1Nb0PXU

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 février 2017