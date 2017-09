Barça : Arrivée de Goretzka en janvier ?

Leon Goretzka est dans les tablettes du FC Barcelone selon Mundo Deportivo. L’international allemand qui évoluent à Schalke 04 actuellement voit son contrat s’achever le 30 juin 2018. Plusieurs clubs seraient intéressés par ce dernier dont le Bayern, qui réalise l’une de ses meilleures années dans le secteur offensif.

Le but serait qu’il intègre l’effectif dès le mercato hivernal et aurait contacté à plusieurs reprises son agent, Jorg Neubauer. Ce serait une belle affaire pour le Barça et une belle opportunité pour le milieu de terrain de 22 ans de signer en Catalogne. Le club devra par ailleurs gérer les cas Arda Turan, André Gomes ou Rafinha.