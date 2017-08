Barça : Arda Turan s’est offert à l’Atletico

Arda Turan ne devrait pas poursuivre au club cette saison. Selon divers médias turcs, Galatasaray aurait demandé le prêt du joueur pour une durée d’un an. Ce mardi, c’est Marca qui informe que le milieu de terrain du FC Barcelone, se serait offert à l’Atletico Madrid, équipe dans laquelle il y a passé quatre années.

Cependant, un problème se pose. Le club colchonero est d’une part interdit de recrutement jusqu’à janvier prochain et selon les médias espagnols, le joueur n’entrerait pas dans les plans de Diego Simeone. Un départ qui semble compliqué pour l’international turc. Ce dernier n’a toujours pas trouvé de club de destination, et a bien compris qu’Ernesto Valverde ne comptait pas non plus sur lui sous le maillot blaugrana..