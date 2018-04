Barça : Andres Iniesta a fait ses adieux ! (Officiel)

Une nouvelle page qui se tourne dans l’histoire du FC Barcelone. Après le départ des cadres, Xavi et Puyol ces dernières années, c’est désormais Andres Iniesta qui annonce le sien. Le milieu de terrain espagnol a officialisé son départ ce vendredi, lors d’une conférence de presse, en larmes. Ce dernier a remercié le club pour son bon traitement et les supporters, considérant que son étape était achevée en Catalogne.

“Cette conférence de presse est donnée pour rendre publique ma décision que cette saison au FC Barcelone est ma dernière. C’est une décision très réfléchie au niveau personnel et familiale. Je comprends qu’après 22 ans passés ici, je sais ce que ça signifie être joueur de cette équipe, la meilleure du monde.”La personne et le joueur que je suis, je le dois en grande partie au club, à la Masia, aux joueurs..Ce club m’a tout donné et m’a rendu heureux. De mon côté, j’ai tout donné pour lui, et pas uniquement sur le plan footballistique.“

», a expliqué l’international espagnol de 33 ans. Le joueur aurait par ailleurs choisi la Chine et devrait rejoindre le club de Chongqing Lifan.