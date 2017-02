Barça : Alves se serait offert au club catalan

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, Dani Alves se serait offert à Barcelone comme solution au problème de latéral droit après la blessure d’Aleix Vidal.

Le média informe que le joueur de la Juventus “aimerait revenir” et qu’il ne trouve pas son bonheur en Italie surtout en ce qui concerne sa non adaptation au système de jeu de l’équipe bianconeri. Le Barça aurait refusé la proposition de son retour, tout en étant reconnaissant de son intérêt et que son étape en tant que joueur blaugrana était terminée.

Luis Enrique est très embêté depuis la blessure de Vidal et devra compter sur Sergi Roberto jusqu’en fin de saison, sauf si le technicien asturien décide de faire appel à un joker, autorisé par la fédération.