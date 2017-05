Barça : Aleix Vidal ” Je resterai et ferai tout pour gagner ma place”

Aleix Vidal était de retour pour la finale de la Copa del Rey samedi soir contre Alavés (1-3), après avoir été absent pendant près de trois mois et demi suite à une luxation du genou. “Le travail et la constance ont porté leurs fruits, et aujourd’hui j’ai eu l’opportunité de jouer quelques minutes”, a déclaré le latéral tout excité d’avoir pu retrouver les sensations de jeu.

“Avant d’être opéré, les médecins riaient quand je leur disaient que je reviendrai pour la finale de la Copa. J’ai eu de la chance d’avoir eu une récupération rapide. Je me suis senti important avant de me blesser mais c’est le football et je me suis blessé. Je vais commencer à travailler au maximum pour tenter de gagner ma place. Le nouveau entraîneur va arriver et je vais tout donner pour le convaincre”, a conclu l’international espagnol.