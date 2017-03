Barça : 80 000 drapeaux seront placés au Camp Nou pour la “remontada”

Un tifo sera mis en place pour le match retour des huitièmes de Ligue des Champions mercredi prochain, face au PSG. Le FC Barcelone croit en la “remontada”, après s’être incliné 4-0 au Parc des Princes le 14 février dernier.

Les hommes de Luis Enrique sont conscients de la difficulté de remonter un tel score, notamment sans encaisser de buts. La rencontre de samedi soir face au Celta soldée par un 5-0 a remis en confiance les joueurs et notamment les supporters. Pour cette occasion, le club a mis en place un tifo en Catalan avec “Tous derrière l’équipe”, accompagné de plus de 80 000 petits drapeaux qui seront disposés dans tous les sièges du Camp Nou. Le douzième homme sera bel et bien présent pour espérer un exploit des blaugranas en Ligue des Champions.