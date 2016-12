Ballon d’Or : Le gagnant dévoilé à une semaine des résultats

Ce n’est pas encore officiel et ça ne le sera que le 12 décembre !

Le quotidien catalan Mundo Deportivo a révélé le gagnant du Ballon d’Or 2016, à une semaine des résultats qui seront dévoilés par France Football. Cristiano Ronaldo qui a remporté la Ligue des Champions et l’Euro avec le Portugal cette saison, le saurait déjà ainsi que son club selon la même source. L’international portugais recevra donc son quatrième trophée. Si les plans ne changent pas d’ici là, les envoyés spéciaux de l’hebdomadaire français seront présents à Madrid pour effectuer la traditionnelle interview ainsi que la photo avec le Ballon d’Or pour faire la Une de la revue qui sort tous les mardis.

Aucune célébration n’a été organisée pour l’heure puisque France Football s’est désolidarisé de la FIFA qui maintient elle, sa cérémonie annuelle et récompense également le prix de meilleur joueur de l’année. Selon MD qui détient des informations très fiables, Messi serait le dauphin et Neymar serait en troisième et dernière position suivi de Suarez.