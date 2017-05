Atlético v Real Madrid, 2-1 : Désillusion des colchoneros, les merengues finalistes !

Le scénario aurait pu être complètement différent pour l’Atletico Madrid, mais le Real Madrid en a décidé autrement. Toutes les conditions étaient réunies pour que les hommes de Diego Simeone puissent réaliser l’exploit, ou la remontada. Les supporters ont mis le feu toute la journée à Madrid et à Vicente Calderón ce soir, avec un accueil incroyable des joueurs. Ce mercredi 10 mai aurait pu être mémorable, il restera symbole du dernier derby madrilène et du dernier hymne de Ligue des Champions retentissait à Calderon. Les colchoneros auront à disposition leur tout nouveau stade du Wanda metropolitano avec une capacité plus grande (73 000) la saison prochaine.

Le Real Madrid était prêt mentalement à affronter cette équipe de gladiateurs, après avoir déroulés à l’aller (3-0). Mais les hommes de Diego Simeone ont donné le “la” en début de rencontre et ont pu y croire le temps d’une mi-temps. Les rojiblancos ont déstabilisés les merengues lors des premières minutes, lorsque Saul Niguez ouvrait le score à la douzième minute de jeu, servi par Koke (1-0). Quatre minutes plus tard, Fernando Torres obtenait un penalty suite à une faute de Varane dans la surface. Griezmann le transformait et inscrivait le deuxième but de la rencontre (16e, 2-0). Avant la pause, Benzema éliminait trois adversaires sur le point de corner avec un magnifique centre en retrait pour Kroos qui frappait mais Oblak s’interposait avec un arrêt, repris par Isco qui réduisait l’écart (2-1).

Un but qui a mis fin aux espoirs des rojiblancos, mais qui envoyait les hommes de Zinedine Zidane une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions. Euphoriques, les merengues ont encore une fois montré qu’ils étaient les grands favori de cette compétition. Ces derniers affronteront la Juventus le 3 juin prochain à Cardiff, avec pour objectif de réaliser le doublé, chose qu’aucune équipe n’a jamais réalisé au jour d’aujourd’hui.