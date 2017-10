Atletico v Barça (20h45) : Le match choc du samedi

L’Atletico Madrid reçoit le FC Barcelone ce samedi soir, pour le compte de la huitième journée de Liga, au Wanda Metropolitano. Les colchoneros veulent faire tomber l’ogre catalan qui n’a toujours pas connu la défaite cette saison.

Ernesto Valverde comptera sur son onze de gala avec Semedo, Piqué, Umtiti et Alba alignés en défense et avec Iniesta en attaque, qui accompagnera Messi et Suarez sans compter sur Deulofeu qui entrera certainement en deuxième période. Le latéral droit Aleix Vidal, n’est toujours pas convoqué quant à lui. Du côté des hommes de Diego Simeone, ces derniers n’ont pas connu la défaite non plus avec trois nuls et quatre victoires. Ce sera un match important pour les deux formations, et qui sera très serré, notamment pour les blaugranas qui disputeront pour la toute première fois un match, au nouveau stade des rojiblancos.

Le 11 probable de l’Atlético: Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luis; Saúl, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann, Correa.

Le 11 probable du FC Barcelone: Ter Stegen; Samedi, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitic, Iniesta; Suarez, Messi.