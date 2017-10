Atlético v Barça, 1-1 : Les blaugranas accrochés par les colchoneros

Le Barça a été accroché au Wanda Metropolitano par l’Atlético de Madrid (1-1) mais conserve six points d’avance sur les rojilancos.

L’ambiance était bien présence ce soir au nouveau stade de l’Atletico Madrid. Les hommes de Diego Simeone ont été auteurs d’une entame de match pleine d’énergie, avec une domination des colchoneros en première période. Saul Niguez, qui evoluait au poste de double pivot qu’il formait avec Gabi dans l’entre-jeu, a ouvert le score sur une belle action collective.

Les Blaugranas ont repris le rythme dès la seconde période et se sont montrés plus dangereux face à l’Atleti. Les deux sud-americains ont tenté tant bien que mal de tromper Oblak mais sans succès. Il a fallu attendre la 82 eme minute pour que l’international uruguayen ne parvienne à égaliser finalement grâce à un but de la tete. Messi qui ne s’est pas beaucoup montré ce soir, avait la dernière action entre ses mains pour reprendre l’avantage (90+4). Un coup franc directement stoppé par le portier slovène, très en forme ce soir. Une série de 14 victoires consécutives qui s’achève ce soir malgré un large temps d’avance sur les deux formations madrilènes.