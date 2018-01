Atlético : Un but en 5 minutes pour Diego Costa !

Cela fait plusieurs mois que Diego Costa attendait son retour à l’Atletico Madrid avec impatience. Depuis le 11 juin dernier, l’ancien attaquant de Chelsea n’a pas disputé un match de championnat mais s’est entretenu durant cette période d’attente.

Le joueur colchonero a signé son retour dans la capitale espagnole ce mercredi soir lors du match aller de Copa del Rey contre Lleida où les hommes de Diego Simeone se sont imposés 4-0. Un retour prometteur puisque l’international espagnol n’a eu besoin que de cinq petites minutes après son entrée pour inscrire son premier but d’une deuxième aventure à l’Atletico Madrid. Soit trois ans et demi plus tard…