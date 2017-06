Atletico : Theo “Je rêve du Real depuis petit”

Si le transfert de Theo Hernandez au Real Madrid n’est toujours pas annoncé, le latéral de l’Atletico Madrid a reconnu qu’il a toujours rêvé de porter le maillot merengue.

“Je suis vraiment excité pour la saison prochaine et content de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, la seule chose qu’il faut c’est de continuer à travailler et lutter. J’ai toujours rêvé du Real Madrid depuis petit”, a déclaré le français lors d’une présentation d’un campus à Los Angeles ce mardi. Une confirmation de plus. Ainsi, son arrivée ne devrait pas tarder à être officialisée par le club merengue dans les prochains jours.