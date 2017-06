Atlético : Theo Hernandez accusé d’agression sexuelle

Après que Lucas Hernandez ait eu de problèmes avec la justice dernièrement pour avoir agressé sa copine et écopé de 31 jours de travaux d’intérêts généraux, c’est désormais son petit frère qui a des problèmes. Si tout se passait paisiblement bien pour le latéral de l’Atletico Madrid Theo Hernandez, le joueur prêté à Alavés est actuellement dans une mauvaise période. Une jeune femme de 20 ans aurait porté plainte ce dimanche au commissariat de Marbella, pour agression sexuelle contre le défenseur, selon El Español et MARCA.

Le jeune français aurait nié tous les faits qui lui seraient reprochés. Des faits qui se seraient déroulés dans une discothèque de Marbella la nuit du samedi soir. Les deux jeunes se seraient isolés dans un parking afin d’occuper la banquette arrière du Porsche Cayenne du joueur après avoir bu plusieurs verres.

La victime aurait déclaré qu’après plusieurs baisers, elle aurait demandé à Theo d’arrêter, chose qu’il n’aurait pas fait et qui lui aurait forcé à avoir des relations sexuelles avec elle. Après son retour dans la boîte, l’ami et coéquipier du joueur qui évolue à Alavés, Alexis, aurait insulté le jeune fille avant de la déposer chez elle. Cette dernière aurait décidé d’aller immédiatement à l’hôpital Costa del Sol et par la suite au commissariat de Marbella afin de porter plainte.

A rappeler que Theo Hernandez ne s’était pas présenté au rassemblement des Espoirs français, sans donner d’explications, alors qu’il bronzait sur une plage. Selon le quotidien madrilène Marca, le joueur aurait entamé des procédures de naturalisation afin de pouvoir jouer avec la sélection espagnole. Le latéral gauche disposerait également d’un accord avec le Real Madrid, et ne manquerait plus que l’officialisation..